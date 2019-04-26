台日交流頻繁，台灣不僅是日本人黃金周海外出遊的首選之地，日本也是台灣人最愛的旅遊國家。近日有網友在爆廢公社揭露台人遊日惡行，將出租車停放便利商店的停車場超過半天，遭到警方關切。對此，台灣網友砲轟此行為丟台灣人的臉，但日本網友另持看法，他說，低等素質的人存在於每個國家，他不會因此認為台灣是很爛的國家，更何況日本人非常非常喜歡台灣人。

原PO稱常到日本自駕趴趴走，當天他從東京新宿往山梨縣出發，要去拍富士山絕美街景。他使用APP搜尋，先找到當地收費停車場後，再前往附近一家超商買些水和食物，還沒走進店裡，就看到店外停車場有一名警察、一名超商店員、一位租車公司的員工，正對著5、6輛休旅車和轎車在拍照。

他好奇聽他們的談話內容，原來這幾輛車是一群台灣遊客所租賃，應該是家族旅遊，卻占用便利商店停車場至少半天以上時間，其中一輛還停在便利商店停車場出入口的馬路邊，店家透過車上租車公司識別貼紙聯繫，但租車公司聯絡不上他們，只好報警處理，後來警方在車上張貼一張「違規停車」的單子。

原PO說，在日本見過占用停車位的情形，地主有權力可要求駕駛支付高額違規停車費用，「警察來處理就不是罰錢了事，也別想灰來灰去，警察把駕駛直接上銬帶走都不意外，最重要的是違停的駕駛必須要跟地主或店家道歉謝罪，日本對於這個行為很看重」。

最後他感嘆的說「當下看到這種丟臉行為的，居然是來自自己國家的遊客…傻眼」。台灣網友也痛批「別把台灣壞習慣帶去他國丟臉」、「一粒老鼠屎壞了一鍋粥」、「台灣交通違規罰太輕，所以大家都不當一回事」、「相信我這事情會持續發生的」。

相對於台灣人痛罵此等違規行徑，日本網友則顯得寛厚多了。日本網友說，「允許我用日本人的觀點來看待台灣」。他不覺得日本人會因為一個舉動就認為台灣人很爛，每個國家都有低等素質的人存在，「美國去過嗎？我去一趟才知道電動做的亂停亂撞原來都是事實啊，然後水準是代表一個國家嗎？這我不太認同，做好自己就好了。而且呀，日本人非常非常喜歡台灣人的」。

(中時電子報)