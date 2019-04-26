佳士得去年成交金額創下70億美金的歷史新高，不僅穩居拍賣龍頭的寶座，且全球最高成交價的拍品當中，就有8成是在佳士得拍出。昨日亞洲區總裁Francis Belin和副主席翁曉惠來台分享亞洲拍賣市場的現況，透露台灣市場成長驚人，去年交易金額大幅成長80％，為全球第一名，「去年創高價的中西藝術領拍品當中，有不少是被台灣藏家買走，實力實在驚人。」
亞洲買家購入的高價領拍品不乏曠世巨作，包括落槌價逾8000萬美金的馬諦斯《側臥的宮娥和玉蘭花》、創下2263萬美金天價的趙無極《14.12.59》、交易金額近8500萬美金的莫內《綻放的睡蓮》，以及備受華人藏家關切去向、最終以近5950萬美金落槌價重返華人世界的蘇軾《木石圖》等，其中有多幅作品是被台灣藏家買走。
佳士得將在5月24日至29日舉辦香港春季拍賣會，除了趙無極、奈良美智等畫家的作品外，中國瓷器和骨董也不乏珍貴奇寶，如舊金山紺氏洋行收藏的一尊高達172公分的木胎漆金藥師佛坐像、北宋的一對木雕菩薩立像等，都值得在開放民眾參觀時前往鑑賞。
(中時 )
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