方克偉在去年因右手肘骨刺開刀，今天重返富邦悍將一軍，本季首場比賽2打數2安打，包含一發超前陽春炮，另遭丟1次觸身球，上壘率百分百。今天除了擊出首轟讓他自己也嚇到之外，還靠李宗賢的二壘安打從一壘直奔回本壘得分，賽後笑說有點喘。

方克偉在二軍表現不俗，31打數擊出12支安打，打擊率高達3成87，今天更在第5局時擊出本季首轟，用球棒證明自己回來了。方克偉賽後笑說：「打出全壘打自己也嚇一跳，去年因為有骨刺，因此打擊比較不穩定，開完刀後才敢全力揮棒，手也不會不舒服。」

方克偉透露去年骨刺傷痛困擾他許久，忍了了3、4個月才決定開刀，當時賽前都吃止痛藥才能上場。

而說到7局下因四死球上壘後，下一棒李宗賢擊出深遠二壘安打，當時沒預期會從一壘直奔回本壘：「跑到二壘的時候看到周思齊很快就接到，以為只會停在三壘，沒想到三壘教練叫我全力跑回本壘，不會累了但比較喘一點。」而賽後方克偉也獲選為單場MVP。

而方克偉開完刀後，歷經復健、二軍比賽，其實一直都很關心球隊戰績，表示其實知道前陣子球隊戰績不太好，很想要回一軍盡一己之力、幫助球隊贏球，這段時間一直在準備，而今天開轟幫球隊獲勝，自己也很開心。

(中時電子報)