國民黨主席吳敦義與高雄市長韓國瑜的「吳韓會」 已敲定30日下午舉行，而被問及預計何時進行「吳王會」？前立法院長王金平今晚受訪表示，「應該下禮拜就會聯繫吧！」推想因為下禮拜二，吳敦義跟韓國瑜見過面以後，應該就會跟其他人聯繫，包括自己在內，「應該會跟我聯繫，來一個吳什麼會的這樣」。

至於見面時是否會與吳敦義討論採全民調或「73制」？王金平表示，這個大家交換一點意見。媒體追問，是否會建議吳別再轉彎？王笑說，黨會做周全的考量啦！最重要是趕快做出決定。

王金平並說，現在還沒有機會大家正式一個會面，而「聊」跟會面不一樣，會面是很正式的，聊一聊就是聊東聊西，不一定聊到選舉；且與吳敦義聊的時間也有很多次，在餐會中間就碰到很多次，「什麼都可以聊的啊，但是就是沒有談到選舉。」

由於王金平晚間原本將與吳敦義同場出席活動，對於吳臨時不出席，是否怕見面尷尬？王則大笑回「不會啦！怎麼可能」，兩人是老朋友了。

(中時 )