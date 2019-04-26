黃子佼今（26日）在華山Legacy舉辦《黃子佼第一場演唱會》，演藝圈好友張清芳、柴智屏、卜學亮、蕭煌奇、黃大煒、蔡燦得、李明依、戴愛玲、LuLu、鄧福如、郭彥甫、李千那等人也都現身打氣。在圈內擁有好人緣的他，包含林志玲、五月天、哈林、羅大佑、王心凌、張清芳、Ella、王力宏、楊丞琳、吳克群、陶吉吉等人也都送上花籃祝賀。

黃子佼為了演唱會準備了25首歌，都是他30年來的回憶，當初特別選了張清芳的〈燃燒一瞬間〉，當他唱起這首歌時，台下粉絲也跟著嗨翻，張清芳更直接站在位置上，對著黃子佼送上飛吻。

而當他唱起八零年代經典歌曲〈愛神〉，更帶著「黃氏家族」張文綺、黃豪平一起在台上唱跳起來。原唱崔苔菁不克前來，但還是錄了一段影片給予打氣，影片中說：「我第一次看到佼哥他坐在CD旁邊，看起來很安靜，但現在大型節目都是他啊！長江後浪推前浪，但佼哥不是後浪而是海嘯來著！」還隔空對他喊話說：「下次辦演唱會我們一起唱〈愛神〉！」

(中時 )