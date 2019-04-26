澎恰恰參與音樂劇《釧兒》演出即將於5月2日起在高雄衛武營公演，目前正為演出做密集彩排中。他表示，14年前因光碟事件引發風波，自認是「個人修為不夠才會讓事件擴大，這十幾年來我自我檢討與反省，就是不願再度提起這段不堪往事！」所以他在沈寂多年後，再度重返演藝圈，除了繼續主持、演戲外，更把自己歸零投入音樂劇《隔壁親家》、《釧兒》的演出，兩部戲一演演了10年，即使沒賺錢慘賠超過3000萬元，但還是澆不息他對音樂劇的熱愛。

澎恰恰21年前初撰《釧兒》劇本，卻因找不到資「金主」，劇本寫好了苦於沒錢可找演員、工作人員與場地，讓該劇本就此擺進櫃子裡，2015年才首次戶外首演至今演出了22場。自嘲對音樂劇的熱愛是瘋子等級，明知不會賺錢，還是甘願自掏腰包砸錢，把音樂劇做到百老匯等級，就是要吸引粉絲買票進場看劇。

出道至今34年，澎恰恰坦言除了電視演出、主持有賺錢，多年來參與的電影與音樂劇演出「做一部就賠一部」，最慘紀錄就是電影《球愛天空》，因為片商沒賺錢大虧5000萬元，當時兼任導演與編劇的他，看到票房不佳，近300萬元的酬勞也因不好意思，最後一毛都沒領。

(中時 )