施工單位今（26日）新北市板橋區溪城路進行汙水下水道工程時，突然發生氣爆意外，氣爆威力強大，冒出約3公尺高的火球、人孔蓋爆開，釀成3名工人分別受到40至60％二度灼傷，緊急送醫急救，所幸送醫後無生命危險，詳細原因待進一步釐清。

新北市消防局表示，上午8時44分獲報，消防人員趕往現場發現3名工人分別受到40至60％二度灼傷、肢體疼痛，但意識都相當清楚，分別送往板橋亞東醫院、部立雙和醫院急救。

氣爆威力相當強大，現場一片混亂，一旁速食店屋頂及窗戶玻璃都受損，人孔蓋彈飛砸破博愛街一間工廠屋頂，掉進屋內，幸好沒有人受傷。另外一部黑色轎車的前擋風玻璃，也疑似被爆炸彈出的柏油塊砸中，砸出一個大洞。

位於篤行路上一間診所及販賣安全帽店家，也因氣爆威力導致診所內輕鋼架及店家天花板損壞。

新北市政府水利局表示，該工程為汙水下水道工程，正進行汙水管上方人行道與側溝修復工程。已要求承包商立即停工，並派員前往醫院探視受傷的3名工人，並配合消防局、勞檢所進行災害原因調查，對於意外造成周邊損害，後續賠償事宜也會積極處理。

水利局表示，該工程雖已完成但未通水，家戶排放汙水仍未進入人孔中，不會聚集甲烷沼氣的氣體。經查後發現，瓦斯管線距離污水井約3公尺，氣爆確切原因，將會配合消防局等相關單位進行災害原因調查。

(中時 )