據TVBS最新民調，民進黨不論由蔡英文總統或前行政院長賴清德出戰，台北市長柯文哲支持度都呈現領先。名嘴謝寒冰則留意到蔡英文總統該民調始終穩定地保持在22%，他用8個字「撼山易、撼蔡家軍難」來形容，並提醒國民黨要當心。

該民調顯示，若韓國瑜、蔡英文、柯文哲3人競逐，韓42%、蔡22%、柯25%。另若由韓國瑜、賴清德、柯文哲出馬，韓41%、賴24%、柯25%。若改由郭台銘、蔡英文、柯文哲出來競選，郭31%、蔡22%、柯28%，由郭台銘、賴清德、柯文哲出戰，郭30%、賴24%、柯27%。

謝寒冰在臉書指出，TVBS公布4/23-4/25所作民調，絕大多數人注意的大概是即使韓國瑜發布五點聲明後各方評價不一，但民調卻仍技壓群雄、獨領風騷。但他注意到的卻是另外一件事，也就是不管遇到什麼對手，蔡英文始終都能穩定地保持22%的支持度，這很明白地昭告天下：「撼山易、撼蔡家軍難」。

謝寒冰憂心說，蔡英文支持度穩定保持在22%，這也說明2020大選，民進黨的得票率一定會超過22%以上。對此。他提醒國民黨，只要走錯一步，就別想拿回政權。

(中時電子報)