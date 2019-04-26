羅力今(26)日先發找回過去的犀利身手，主投8局，只被打出4支安打、失1分，另外丟出5次三振，除了被里迪擊出本季首轟之外，有效壓制中信兄弟的打線，最後富邦悍將以4比2獲勝，羅力收下本季先發第1勝，並將功勞全歸功給教練團。

羅力賽後表示：「感謝投手教練余文彬及牛棚教練黃柏揚，幫我找出投球的出手點太低的問題，自己看影片有發現前幾場姿勢會跑掉，今天因為投球角度有調整，讓我可以更自在跟打者對決。」

羅力說前陣子球比較平，若自己沒有角度就只是一般的投手，今天投出犀利角度才能做回羅力，而且球質也表現得不錯，這是今天跟之前有差別的地方。

而本場比賽蹲捕的方克偉是羅力熟悉的好搭檔，之前因方克偉受傷，今天才首度在一軍搭配，聯手拿下球隊近期的2連勝。不過羅力也澄清之前表現不好並不是因為捕手，「戴培峰是很稱職的捕手，我很自責之前沒做好投手的工作。」

(中時電子報)