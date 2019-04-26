行政院長蘇貞昌日前在新北市視察環狀線致詞時表示「三環三線之前是虛線，現在由他來實現」，新北市議員葉元之26日在議會質詢時，質問捷運局長李政安，「捷運局看到蘇貞昌來割稻尾，都不生氣嗎？難道之前捷運局都沒在做事？」；李政安回答，「尊重蘇貞昌的說法」，但是三環三線已完工了68公里、52個車站。像是淡海輕軌、新莊線、機捷、頂埔線等都已通車。

葉元之表示，那天蘇貞昌去只有核定環狀線二期工程而已，而且幾年前新北市將環狀線二期申請前瞻計畫，民進黨政府不僅不給，還罵新北市是「穿著錦衣跟窮人搶錢」，現在蘇貞昌要將三環三線功勞整碗捧去，就是「說謊、膨脹」！

葉元之說，捷運局要有道德勇氣，不能讓認真做事的公務員被污辱，要積極捍衛自己的工作表現，「今年是選舉年，真的要特別小心！」

葉元之質詢時也說，蘇貞昌視察環狀線，更不顧新北市長侯友宜站在旁邊，對著媒體批評國民黨總統參選人郭台銘，看起來像是侯幫蘇背書，讓不少網友對侯友宜不諒解。新北市議員葉元之今天在議會質詢時表示，蘇貞昌是非常狡猾的人，新聞局要特別謹慎。

(中時 )