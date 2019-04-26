亞洲俱樂部男排錦標賽26日在台北市大天母校區體育館落幕，沒想到最後登場的冠軍戰徹底變調，原因是驚險以3比2摘冠的伊朗球員，竟然刻意挑釁日本洋將庫比亞克，當場引爆雙方在場中相互推擠嗆聲，整個奪冠焦點都被模糊。

畢竟這場冠軍戰歷經5局大戰，伊朗才以20比25、16比25、25比22、25比20、16比14逆轉擊退日本，打到伊朗的奪冠點，日本發球直接出界，沒想到站在網前的伊朗球員，竟然刻意挑釁庫比亞克，當場引發雙方球員場上衝突。

就連效力日本的「黑狗」陳建禎，也都陷入這次衝突當中，幸好雙方球員馬上被各自隊職員拉開，沒讓衝突演變成為鬥毆事件，卻也顯示雙方對於這場冠軍戰的看重程度，只是打到都已確定奪冠了，雙方才爆發衝突也算相當莫名其妙。

中華男籃則在第5、6名戰中，以16比25、25比20、24比26、25比19、9比15不敵斯里蘭卡，就算坐擁地主優勢，最後仍以第6名作收。

(中時電子報)