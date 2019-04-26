彭文正夫婦主持《政經看民視》隨著前董座郭倍宏下台，被證實隨時可能停播，只是任誰也不到，最終彭文正連跟觀眾告別的機會也沒有，最後一集直接腰斬從2小時剪到剩１小時，落寞收攤。日前他更在臉書曝光現況，透露國三女兒被同學告知爸爸失業了。

彭文正認為若節目被停播的理由，是主持人3年領走1億害民視虧損，放話不領主持費，直接當義工，這樣還有理由停播《政經》嗎？對此，民視新聞部副總經理胡婉玲也不甘示弱回嗆，「太遲了，許仲江已經先應徵上義工了！」

昨日彭文正更在臉書分享近況，表示念國3的女兒日前花了1小時幫他心理輔導，透露同學告訴她爸爸失業，同時也安慰彭文正「你不要難過，上帝要你多陪我們」，更好奇接下來彭文正要幹嘛？彭文正說：「很多人叫我選總統。」

而接檔《政經》的《台灣最前線》主持人許仲江，近來也被問到被胡婉玲稱「義工」一事，據自由時報報導，許仲江笑稱自己是民視員工，即使主持也是拿月薪而已，但主播會有幾百塊的播報費，同時更強調自己不會走彭文正一面倒的風格。

(中時電子報)