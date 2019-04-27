義甲聯賽第33輪尤文圖斯於主場迎戰佛倫提那，只要主隊順利擊敗對手，便能取得聯賽冠軍。最終尤文圖斯憑藉亞歷克斯·桑德羅及對手的烏龍球，以比數2:1擊敗佛倫提那，全取3分積分。賽後，尤文圖斯以87分積分高踞榜首，拋離次席的拿玻里20分，宣佈奪得2018/2019賽季的義甲足球聯冠軍，並完成8連冠霸業。

尤文圖斯奪冠後還有5輪聯賽，而下一場的對手是目前排名第3名的國際米蘭。主場出戰的國際米蘭近5場聯賽2勝2和1負，進8球失3球。雙方近3次對賽老婦人取得2勝1和。目前以61分積排名第3的國際米蘭，以5分積分分別領先第4及第5位的AC米蘭及亞特蘭大。相信為保持前四席位以取得歐冠小組賽資格，國際米蘭將會全力備戰這場賽事，盡全力取得勝利。

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相反，尤文圖斯已完成本賽季任務，再無聯賽及盃賽的顧慮，相信將會為下賽季的賽事做好準備，並給予機會予年青小將基恩擔任先發，看基恩能否不付眾望，為球隊取得進球。此外，球隊頭號射手Ｃ羅目前取得19顆進球，距離神射手榜首有3顆進球的距離，相信Ｃ羅亦將會全力取得進球，挑戰成為義甲神射手。

Ｃ羅19顆進球，挑戰成為義甲神射手。(達志影像)

英超第36輪亦將於本週開踢，週日晚上23:30曼聯將於主場迎戰切爾西，雙方都需盡全力爭奪前四席位，以確保下賽季的歐冠資格。目前排名曼聯以64分積分排在第6位，近5場聯賽2勝3負僅攻進6球失10球，平均每場失兩球，而且5場比賽中曼聯都有失球。

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反觀目前以67分積分排在聯賽第四位的切爾西，近5場聯賽3勝1和1負，攻進9球失5球。雙方近3次碰頭各得1勝1和1負，反映雙方實力相當平均。 但比較幸運的是，曼聯本賽季早已於各盃賽出局，無須兼顧其他賽事，而切爾西還需分心備戰歐足聯的比賽，因此曼聯很有機會把握機會一洗頹風，擊敗對手全取3分積分。

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(中時電子報)