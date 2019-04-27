人面獸心，新北有名女子因家裡裝修借住親姊家，她帶著一歲大的嬰兒在客廳餵奶時，竟然遭到姊夫性侵，色姊夫不但強吻吸唇還伸手摸其胸部與下體，甚至指侵。女子事發後隨即報警，但姊夫到案卻否有性侵，當天案發後還傳訊息向老婆道歉，新北地檢署今依強制性交罪嫌將色姊夫起訴。

去年8月25日下午2時許，被害女子在姊姊家的客廳，穿著短褲用拿著奶瓶餵小孩喝奶，色姊夫發現妻子不在，竟對小姨子獸性大發，不但撲上去強吻用力吸允她到指嘴唇瘀青，還伸把手深進小姨子內衣褲猥褻指侵得逞，被害小姨子也在案發後到醫院驗傷並報警。

聯合報報導，這名色姊夫僅坦承有摸小姨子胸部、下體、舌吻，但否認有指侵，不過因為女子在案發後隨即報警，而他也立即傳訊息向妻子請罪，檢方也依據被害人的驗傷單等認定這名姊夫涉犯強制性交罪，依法將他提起公訴。

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(中時電子報)