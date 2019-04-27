拓荒者官方IG於26日貼出，當家控衛利拉德在今年季後賽首輪G5絕殺雷霆，以及他在2014年季後賽首輪G6最後0.9秒絕殺火箭的跳投瞬間合成照，竟然毫無違和感，更寫著，「有時歷史總會重演！」充分看出利拉德的大心臟。
利拉德不僅擁有大心臟，更敢狂妄高調預告，因為在輸掉G3後，他就告訴媒體，「待在家裡好好享受復活節(G4比賽時間)，然後在周二(G5比賽時間)來看我們終結系列戰。」甚至在G5前一晚，他更嗆聲，「我們明天會淘汰雷霆！」
畢竟對於利拉德來說，能夠淘汰例行賽從沒贏過(4戰全敗)的雷霆，如願闖進季後賽次輪，其中意義格外不同，「我之所以如此渴望這個系列戰的勝利，是因為我們真的想要去做到一些不同的事情，我們需要一個真正強悍的對手。」
「擺脫去年季後賽首輪被鵜鶘橫掃陰影後，我想要面對一支人們認為我們無法戰勝的球隊，」利拉德說，「從一開始我就想證明什麼，我們需要一個可以激發我們最佳狀態的對手。我們沒有任何藉口，也有充足理由為此作好準備。」
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。