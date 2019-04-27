The shot heard 'round the world 🌎 pic.twitter.com/z7xKMSy7mO — Trail Blazers (@trailblazers) 2019年4月26日

拓荒者官方IG於26日貼出，當家控衛利拉德在今年季後賽首輪G5絕殺雷霆，以及他在2014年季後賽首輪G6最後0.9秒絕殺火箭的跳投瞬間合成照，竟然毫無違和感，更寫著，「有時歷史總會重演！」充分看出利拉德的大心臟。

利拉德不僅擁有大心臟，更敢狂妄高調預告，因為在輸掉G3後，他就告訴媒體，「待在家裡好好享受復活節(G4比賽時間)，然後在周二(G5比賽時間)來看我們終結系列戰。」甚至在G5前一晚，他更嗆聲，「我們明天會淘汰雷霆！」

畢竟對於利拉德來說，能夠淘汰例行賽從沒贏過(4戰全敗)的雷霆，如願闖進季後賽次輪，其中意義格外不同，「我之所以如此渴望這個系列戰的勝利，是因為我們真的想要去做到一些不同的事情，我們需要一個真正強悍的對手。」

「擺脫去年季後賽首輪被鵜鶘橫掃陰影後，我想要面對一支人們認為我們無法戰勝的球隊，」利拉德說，「從一開始我就想證明什麼，我們需要一個可以激發我們最佳狀態的對手。我們沒有任何藉口，也有充足理由為此作好準備。」

(中時電子報)