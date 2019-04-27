「精質極光傳奇下午茶饗宴」的甜品以肌膚之鑰的明星保養品為發想創作。（台北文華東方酒店提供）

台北文華東方酒店青隅的下午茶深受名媛貴婦喜愛。（台北文華東方酒店提供）

名媛貴婦最愛的台北文華東方酒店「青隅」下午茶又出新花樣，跨界與頂級保養美妝品牌clé de peau BEAUTÉAT肌膚之鑰，攜手推出「精質極光傳奇下午茶饗宴」，由飯店型男行政西點主廚任樂軒（Hin）打造出藝術品般的精緻美點，每套1350元＋10％至3950元＋10％區間都有，更可依所選的下午茶等級獲贈肌膚之鑰的限量禮品。

這次的聯名下午茶，以肌膚之鑰最受名媛青睞的明星保養品，結合品牌傳承的日系元素為靈感來源，將蘭花茶、玉露、清酒、蜜桃等元素，幻化成滋味甜蜜爽口、外型令人忍不住拍照打卡的夢幻小點，包含精質蘭梨小杯、舞蝶香司、荔香玫瑰慕斯、星采清檸、以及蜜露小點等；此外，還有以奢華食材製成的多款開胃鹹點。

其中的「精質蘭梨小杯」以肌膚之鑰經典傳奇明星商品「精質乳霜」發想，將甜品盛裝在精巧玻璃杯中，以滋味綿密滑順的蘭花茶奶酪為基底，搭配中層淡雅清甜的糖漬梨子果餡，上層再鋪覆一層蘭花茶慕斯，最後放上以巧克力製成如「精質乳霜」經典鑽石般的瓶蓋，品嘗時用小湯匙由下往上舀取，清爽茶香與花果香交融，口感豐富。

「舞蝶香司」則是連不愛吃甜點的人也會忍不住多嘗幾口。純白的甜點上頭，擺著巧克力製的白色蝴蝶造型，甜點中則夾有以香醇的馬斯卡彭起司製成的綿密慕斯，搭配酸香的百香果庫利與鬆軟的香草蛋糕，口感相當滑順、甜而不膩。

除了精美甜品，還會附上2款外酥內鬆軟的傳統英式司康，搭配2款飯店自製果醬與德文郡奶油，也能自選茶品；而底層還有5款開胃的特製奢華鹹點，包含金黃鴨肝慕斯、法國貝雍火腿起司杯、鮮蝦雞尾酒三明治佐飛魚卵、干貝馬鈴薯佐魚子醬以及煙燻鮭魚慕斯小點。「精質極光傳奇下午茶饗宴」除了3層式英式下午茶，還會獻上司康、茶品以及限量小禮，即日起限時推出至5月19日。

(中時 )