男人最煩惱的就是「硬不起來」，但若是一直持續「升旗」狀態軟不下來，反而更危險。急診科醫師田知學在節目上就分享自己經驗，一名中年男子來掛急診，原來是命根子已經勃起4小時，卻始終「軟不下來」，急救過後調閱病歷，才發現都是抗憂鬱藥惹的禍。

田知學在《醫師好辣》說，當天一名50歲男子，腰部纏著外套近來求診，表示自己下面不太舒服，卻又支支吾吾、欲言又止，於是她要男子去診間內把外套、褲子都脫下，才發現原來男子一直保持勃起狀態，而且顏色還不太對勁，一問之下才知道這狀態已經保持4小時。

田知學驚覺事態嚴重，持續下去男子的命根子恐會不保，緊急找泌尿外科醫師來幫忙放血處理，才幫男子回復原狀。事後一查病歷，發現男子有憂鬱症，定期吃憂鬱藥丸，這才找到元凶。

田知學說這顆憂鬱藥就是前一陣子最有名，沒多久前才撤出台灣的那顆，她表示這顆憂鬱藥不只治療憂鬱有名，就連在壯陽這方面也很有名。田知學表示事後要幫男子調整一下這顆藥時，只見夫妻倆都急忙反對，太太先是支支吾吾表示「醫生...可以不要調嗎...」，先生則說「這顆藥讓我們夫妻生活變得很美滿，真的不能動」，讓她哭笑不得。

(中時電子報)