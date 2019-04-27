陳揮文分析真韓粉兩大特質。(取自中天YouTube)

2019.04.26新聞深喉嚨 韓怒駁「若拿吳4千萬辭市長」！蔡正元爆料啥根據 不供出來？

高雄市長韓國瑜日前在臉書發文「愛與包容永遠在！冒牌韓粉請退散」，直指網路上假韓粉的惡行愈發變本加厲，確實起到了分化藍營團結合作的功用，一席話引發外界熱議，到底好奇真假韓粉該如何判斷？

對此身為忠實韓粉的資深媒體人陳揮文，昨晚就在中天《新聞深喉嚨》分享如何判斷真假韓粉？他說真韓粉的兩大特質，愛與包容與非韓不投，而且這兩項特質應同時存在。

陳揮文更直言他不是真韓粉，「像我是非韓不投，但我沒有愛，我也不太包容，所以我不是真韓粉。」而他也大膽建議韓國瑜應該去辦個馬韓會，坦言在這過程裡面，韓國瑜真的對馬英九不是很公平，因為鬼混20幾年包括馬英九的8年任期，但馬英九卻是1996年民選總統以來，表現最好的一位。

陳揮文更舉例韓國瑜質問蔡正元爆料4000萬證據在哪？他也用同樣標準來問韓市長，「你說政治權貴跟密室協商，證據在哪？你也拿不出來。」直言若韓國瑜能把此事化危機為轉機，那2020還是韓國瑜的！

陳揮文一席話也讓不少韓粉感動不已，在影片下方留言熱烈，「真韓粉是不會輕易就動搖的~所以假韓粉退散」、「揮文先生很可愛，對韓市長很用心，令人感動」、「目前為止，陳揮文所說的最公正最中肯」、「嗨，揮文，大家沒離開，點滴在心頭，堅定做韓總的後盾」、「揮文有guts」。

(中時電子報)