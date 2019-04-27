據美麗島電子報最新的4月國政民調，高雄市長韓國瑜雖仍是第一，不過該報董事長吳子嘉卻指出，雲嘉南地區的民調賴清德50%、韓國瑜32%，還有高屏地區藍綠民調已呈現翻轉，也就是說，藍綠在南部已經拉開差距。其中高屏的民調，韓國瑜輸賴清德11.5%，這是非常令人驚恐的數據。國民黨高雄市議員陳麗娜也被此結果嚇到！

吳子嘉分析指出，韓國瑜一個禮拜就下滑5個百分點，更值得韓國瑜警惕的是高屏地區的民調，賴47.4%、韓35.9%，賴清德贏韓國瑜大約11.5%，很令人意外，因為民進黨去年選舉剛大敗，高屏區才輸幾個月，現在卻扳回來了。

另蔡英文在高屏區的民調40.5%、韓國瑜則為37.4%，蔡贏韓3.1%，所以顯示韓國瑜在高雄出了一些問題，一些民進黨死忠者慢慢回流了，這些民進黨的死忠者上次投票可能是拒投，應該是以前不表態的，現在表態了。也就是說民進黨在高雄屏東，基本上是高雄，如果在PK的情況下，若明天投票，照這個數據，民進黨會贏韓國瑜。

吳子嘉在談話節目《關鍵時刻》點出，全國性的民調，韓國瑜4O.8%、賴清德39.3%，也就是說，韓在全國總統支持度僅贏賴1.5個百分點，在誤差範圍內，兩人打成平手。因為國民黨趨勢是往下走，吳子嘉改口說，他現在鼓勵「蔡賴配」，「蔡賴配」會贏。而蔡英文在全國性的民調，輸韓國瑜8.2%，如果蔡再拿4%就會贏了，賴清德剛好補上，賴清德變成關鍵性的選票，搞不好2020民進黨就翻身了。

國民黨高雄市議員陳麗娜直言，韓國瑜是大於國民黨，現在黨內卻因不斷放話的聲音出來，搞到分裂，有人看到都膩了，不想理會了，這是國民黨很奇怪的現象。旁邊的人看到後會認為國民黨就是不爭氣、不團結，會覺得支持國民黨幹什麼，雖不會去支持民進黨，但會選擇不出來投票。

(中時電子報)