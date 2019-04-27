今（２７日）東北風影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區大致上為多雲到晴、午後有局部短暫陣雨，又以山區機率較高。氣溫方面，今天大臺北及宜蘭感受舒適，高溫約２５度，桃園以南及臺東高溫約２９至３２度，中午前後感受稍悶熱；周日至下周二（28至30日）一天比一天熱，30日可能出現35度高溫。

氣象局發布大雨特報，東北風影響，今日宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。氣象局特別提醒，由於日前才歷經強震，地質較為鬆軟、脆弱，行車請多注意安全。此外，金門及馬祖易有局部霧或低雲，交通往返請留意航班資訊。

空品方面，今天北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及金門、馬祖為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

氣象局指出，下週日至下週二（２８日至３０日）東北風減弱，２８日環境風場先轉偏東風，２９、３０日進一步轉為偏南風，氣溫逐日上升，又漸漸回到夏季型天氣型態，局部地區如內陸、盆地及縱谷高溫將再度上看３４、３５度；降雨方面，下週日迎風面的東半部地區有小範圍短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫陣雨，下週一、下週二僅花東有局部短暫陣雨，其他地區午後在熱力作用影響下，也有一些短暫陣雨的機率。下週三、下週四（５月１日、２日）鋒面影響，天氣再轉不穩定，各地皆有短暫陣雨或雷雨發生的可能性，尤其西半部及東北部地區更需留意。下週五（３日）臺灣附近水氣仍多，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫陣雨。

(中時電子報)