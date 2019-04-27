◎中國時報

高雄市長韓國瑜內憂外患、藍綠夾擊，問鼎2020坐困高雄，26日先遭高雄市議會民進黨團攻擊家臣變高官，又有國民黨自家人蔡正元爆料他拿黨主席吳敦義4000萬元，上任百餘天，背後開槍者不只一人，在藍綠夾擊之下，韓身陷內憂外患險境。

五一勞動節將至，立法院院會昨天三讀修正通過《勞動基準法》部分條文，明定派遣事業單位與派遣勞工訂定的勞動契約，應為不定期契約；派遣業者若刻意積欠工資，派遣勞工得要求要派單位先行給付。勞動部預估，將有15萬派遣勞工受惠。

前行政院長賴清德昨首度臉書直播與網友互動，談到民進黨內初選再度重話炮轟，如果沒決定人選前，就決定誰配誰，讓社會有不好觀感，覺得在權力分贓，甚至「搓圓仔湯」，恐失去社會對民主精神肯定。

前閣揆賴清德日前對蔡英文總統開炮，「透過各種管道，只是在講某某配，有失民主精神，並不足取。」英系重量級立委陳明文昨天受訪回應，蔡英文是現任總統，黨內五人協調小組一開始當然會勸退賴清德，甚至推動「蔡賴配」，這合乎政治倫理。

◎旺報

北京觀察一帶一路峰會邁入第二屆，不過美國、印度依舊沒有派高官參與，從大會安排國外元首的演講中，可嗅出一帶一路與美國印太戰略較勁之意味。作為美國後院的智利，其總統皮涅拉不點名批評美國採取保護主義，對當今世界問題沒幫助；與印度為死對頭的巴基斯坦總理伊姆蘭．汗也大讚一帶一路，印媒日前就曾指出，印度不派員參加峰會，與中巴經濟走廊問題有關。

一帶一路高峰論壇是大陸兩年一度的盛會，今年邁入第二屆，但相較兩年前的大張旗鼓，今年顯得低調許多。會議的召開時間和日程常到最後一刻，甚至結束後才揭曉，絕大多數記者被集中在新聞中心看直播，無法親赴現場。由於素材有限，新聞中心裡，金髮碧眼或皮膚黝黑的外國記者，反倒成為大陸媒體爭相採訪的對象。

大陸國家主席習近平26日出席一帶一路國際合作峰會開幕式並發表演講；他宣示，未來大陸將採取一系列重大的改革開放措施，包括更加擴大外資市場准入，大幅縮減負面清單，並將布局一批自由貿易試驗區；加強知識產權保護的國際合作，杜絕強制技術轉讓；更大規模增加商品和服務進口，不斷打開市場大門；更加有效實施國際宏觀經濟政策協調；更加重視對外開放政策，廢除妨礙公平競爭、扭曲市場的不合理規定。

大陸推動「一帶一路」的範圍不斷擴大，但屢遭西方國家批判是「債務陷阱」。26日在一帶一路峰會開幕式之際，大陸國家主席習近平表示，已制定了《一帶一路債務可持續性分析框架》，該框架適用於對低收入國家進行債務可持續性評估，讓金融機構在自願基礎上使用。最近美國取消多名大陸學者的赴美簽證，習近平演講時也意有所指表示，希望世界各國創造良好環境，「平等對待中國企業、留學生和學者，為他們正常開展國際交流活動，提供公平友善的環境」。

◎工商時報

台股來到「萬一」高檔震盪，選股難度偏高，然4月來仍有不少個股未被看見，投資專家指出，此時選股可留意股價超跌、低本益比（PE），代表股價估值明顯偏低，同時擁有高殖利率題材，包括凱羿-KY、潤泰全、緯穎、統一證等13檔，有機會展開補漲行情，扮演攻頂先鋒。

大陸今年最重要的主場外交「第二屆一帶一路國際合作高峰論壇」26日在北京開幕，大陸國家主席習近平26日在發表演講時宣示五大改革開放措施，包括承諾解決國家補貼問題，以更大力度保護智慧財產權，允許外國投資進入更多領域，以及不搞以鄰為壑的匯率貶值。

美國商務部26日公布，今年首季國內生產毛額（GDP）季增年率達3.2％，不僅優於市場預期，更是四年來第一季GDP成長率首次超越3％。原因在於政府投資支出增加、出口攀升，足以抵銷消費者支出與企業投資放緩的衝擊。

國發會26日發布3月景氣燈號指出，雖然景氣續亮黃藍燈，但景氣領先指標經回溯修正，已止跌回升，且已連續3個月上揚，顯示景氣走緩現象「或將改善」，惟整體而言，景氣復甦情勢仍不甚明朗。

(中時電子報)