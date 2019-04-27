427拱韓大會藏兩彩蛋！韓國瑜將「路過」

高雄市前鳥松里長陳清茂將於今（27日）在鳳山舉辦市民感受聯誼歡樂大會，高雄市長韓國瑜確定不會出席參加。但是，就在同一天隔著一條馬路，將舉辦全國大型重型機車騎士大會師活動，韓國瑜有可能出席此活動，「路過」拱韓大會，感受支持者的熱情支持！

杏仁哥、貼紙哥阿豪等支持者今日將在鳳山舉辦「同樂大會」，要大家一起拱韓國瑜選總統，活動將以園遊會的方式呈現。據悉，活動預估將會有200攤，韓流夜市將在現，韓粉更希望韓國瑜可以至現場感受氣氛，但韓國瑜表示，「因為我在高雄當市長，如果我個人去參加造勢活動，我覺得並不是很妥當」！婉拒出席。

不過，韓粉不要失望，這場活動可能藏著一顆大彩蛋！就在同一天，造勢大會會場旁邊，將舉辦一場「重機騎進來，高雄發大財」全國大型重型機車騎士大會師活動，韓國瑜有受邀參加晚宴，到時支持者可以隔空向韓國瑜喊話，讓韓國瑜感受到他們的熱情！

(中時電子報)