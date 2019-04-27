網友灌爆蔡正元臉書。（圖片取自蔡正元臉書）

前國民黨立委蔡正元在臉書發了一篇文章力挺國民黨主席吳敦義，並大批高雄市長韓國瑜。遭台北市議員羅智強在臉書痛批蔡正元是冒牌韓粉！羅更痛批蔡正元是「周玉蔻上身嗎」？蔡正元「凍不住」再度反擊羅智強，讓網友痛批國民黨不缺豬隊友，「有這樣的同志，根本不需要敵人」！

蔡正元日前在臉書發文指韓國瑜選高雄市長時，國民黨財庫已坐吃山空，黨主席吳敦義還靠個人力量募款4000萬元給韓國瑜作競選經費。羅智強在臉書痛批蔡正元，一個月前還愛韓愛得要死，現在卻砍韓砍得要命。讓他體會韓國瑜説的「冒牌韓粉」是什麼意思！

在韓國瑜澄清後，羅智強更在臉書發文表示，「看看韓國瑜的坦蕩蕩，斷然説沒有拿4000萬，若有就辭高雄市長。蔡正元呢？有證據，就拿出來！是誰説，就請交待！拿不出來，無法交待，請向韓國瑜道歉！依韓市長的雅量，也不會再追究。扯東扯西，道聽途説，亂丟韓國瑜泥巴，蔡正元你是『周玉蔻上身』嗎？有沒有一點肩膀？令人瞧不起」！

蔡正元也在臉書回擊，吳敦義作為黨主席，幫黨的候選人籌款，有什麼不對？黨的候選人從黨主席，獲得財力幫忙，有什麼不可以？說明吳敦義替韓國瑜募款，就是「殺韓國瑜千刀」、就是「黑韓國瑜」，這是什麼歪論？

蔡正元再指出，羅智強指控吳敦義「一桃殺三士」，這是殺吳敦義幾刀？至於什麼真假韓粉，本人都沒興趣，看盡扁迷、馬迷、柯粉、韓粉，都是起起落落，不像羅智強那麼多花樣，不過難得看到羅智強抓狂，也實在難得！

看到蔡正元砲口又對準羅智強，網友看不下去到臉書怒轟，「蔡正元，你夠了吧 ？人在做，天在看，你昧著良心在完全沒有証據下，就 PO 汙衊韓國瑜人格的文章，這是可以告你的，你昧著良心所做的事，是會有報應的」、「不甘寂寞！不表現就玩完了」、「你到底是哪一種國民黨員呀！怎麼會如此可怕呢」、「國民黨從來不缺高竿的豬隊友」！

(中時電子報)