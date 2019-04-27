吳祥輝在臉書發言。(圖片取自吳祥輝臉書)

網友表不贊同吳祥輝言論。(圖片取自吳祥輝臉書)

作家吳祥輝繼續在臉書加碼攻擊總統蔡英文。(吳祥輝臉書)

作家吳祥輝力挺前行政院長賴清德選總統，發言疾呼「蔡英文不倒台灣不會好」，並在臉書攻擊總統蔡英文是「政治淫婦」被外界砲轟。蔡英文昨也在臉書回應「我要呼籲所有支持者，保持理性與冷靜，不要幫對立與仇恨添加柴火。」沒想到吳祥輝竟認為他的理念被廣泛傳播感到歡喜，在臉書發感謝文，歡迎大家繼續譴責他，並加碼下次會併列「政治姦夫」。

北社等本土社團日前舉辦｢全民反併吞、護主權｣ 記者會，作家吳祥輝發言疾呼，「蔡英文不倒台灣不會好，蔡英文不下台，民進黨就下台!」此話一出，不少人把吳的發言在賴清德身上大作文章。獨派團體緊急發聲明切割，稱吳發表言論並未事先告知主辦單位，全屬其個人言論，更與賴清德完全無關。

不過，吳祥輝25日晚上在臉書加碼侮辱蔡英文，表示「政治淫婦蔡英文的定義如下：公然出賣黨提名的同志，公開和黨的競爭對手勾搭。十足的公開政治通姦者」。更轟「誰迫害言論自由，誰就是我的敵人。戒嚴時代是蔣家。現在是蔡英文」。

吳祥輝污辱國家元首的言論遭到外界撻伐，網友也怒嗆吳祥輝「可恥的發言，用這種形容詞來羞辱女性總統，再強烈的理由也沒有正當性。」沒想到吳祥輝昨日竟歡喜的在臉書發表感謝文，並繼續用不雅形容詞來攻擊小英。

吳祥輝說:「感謝和痛改前非」。1。「蔡英文不倒，台灣不會好。」這個基於事實的判斷，台灣至少超過一半以上的人認同。感謝南社某人譴責我，並把這真理廣傳。歡迎繼續譴責我。

2。「政治淫婦蔡英文」。傳播廣闊。謝謝這些罵我，幫我讓大家都知道「政治淫婦蔡英文」是對蔡英文「公開出賣黨提名同志」的專業精準描述。歡迎繼續幫我讓大家知道蔡英文的歷史定位：「政治淫婦」。

至於痛改前非部份，吳祥輝說，據說「政治淫婦」有性別歧視，下次我會「政治姦夫」和「政治淫婦」併列。

PTT八卦版網友狂噓吳祥輝「這種發言真糟糕」、「支持賴清德就是支持吳祥輝」、「賴清會恨死你 哈哈」、「蔡被這樣一罵反而民調要高了 X」、「無聊當有趣耶」、「沒人想痛扁這傢伙嗎？」、「都被切割了還繼續」。

(中時電子報)