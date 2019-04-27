苗栗縣一名長得帥氣的已婚人夫，在網路上誆稱單身把妹，並成功約出一名26歲女子上摩鐵，滾完床單後兩人玩自拍，不料被對方發現手機裡有妻小照，人夫身分露餡後，遭女子提告性侵，

據《自由時報》報導，31歲的已婚帥人夫，2017年間在網路上以化名、單身把妹，成功約出26歲女子，2人吃完午餐就到摩鐵發生性關係，因男子已婚身分被揭穿，遭女子提告性侵。

女子供稱，她本來在摩鐵內看電視，後來帥哥叫她去洗澡，並且趁機偷拍，還脫光衣服闖入浴室將她性侵。

但帥人夫說，女子說他長的很帥，還問：「喜不喜歡我型的女生？」，隨即主動邀他去摩鐵，對方不但同意玩自拍、還發生性關係。

檢方調閱後發現，女子的照片並沒有厭惡的表情，自己還擺POSE給帥哥拍，跟一般的性侵案件相當不同。檢方認為，帥人夫假裝單身騙色的行為雖不可取，但無罪，最後裁定不起訴處分。

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(中時電子報)