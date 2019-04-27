面對宿敵勇士到現在還沒晉級次輪，火箭總管莫瑞已經開始信心爆棚了嗎？早已宣告過很多次火箭今年可以擊敗勇士的莫瑞，27日加碼嗆聲，「勇士有時看起來沒有上季那麼強，但當我認真思考，我想他們只是厭倦了，卻仍能扳動開關！」

會讓莫瑞如此有信心的主因，在於火箭早早就以4勝1敗淘汰爵士挺進西區準決賽，沒想到勇士竟在今年首輪，先是G2慘遭快艇上演31分大逆轉，又在G5爆冷主場吞敗，難怪莫瑞認定如今火箭絕對有能力在西區準決賽擊退勇士。

「我想今年勇士打得極其困難，大部分系列戰勝負取決於你最好的球員，特別是你的最佳五人對上他們的最佳五人，」莫瑞說，「實際上，他們本季比起上季用了更多他們的最佳五人，因為他們去年季後賽曾缺少伊戈達拉一段時間。

事實上，要不是伊戈達拉去年西區冠軍賽第4到第7戰因傷缺席，勇士總教練科爾就曾放話，勇士只需4勝1敗就可淘汰火箭，如今勇士的最佳五人，也就是所謂的「死亡五小」，預計都可健康出賽，找回昔日強大狀態只是時間問題。

其實莫瑞太過健忘了，勇士本季最強大組合並非死亡五小，而是五星戰隊，要不是考辛斯G2受傷整季報銷，勇士也不會突然陷入這種很不穩定的狀態，反正等到勇士跟火箭在西區準決賽碰頭後，莫瑞就知勇士今年到底強不強大了。

(中時電子報)