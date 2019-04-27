藝人林依晨的49歲前男友鄭家堯，因多次性侵友人的13歲混血女兒，遭判7年6月刑期定讞，原定22日至士林地檢署報到發監，卻未出現，檢察官當天發出拘票至戶籍地逮人未果，鄭神隱五天後，於昨（26日）傍晚5點許在律師及親友陪同下，到士林地檢署報到，隨即被押上囚車發監執行。

鄭男被控2013年間因單車運動結識被害少女的父親，2014年2月趁當時年僅13歲的混血少女獨自一人在作功課時，多次猥褻性侵，同年8月開車載少女至礁溪遊玩3天2夜，2人在下榻飯店性交。鄭男辯稱，少女的父親曾向他借17萬5000元，因不滿被催債，少女幫父親出氣才指控他。但最高法院認定鄭男觸犯4罪，今年2月駁回他的上訴，判處7年6月徒刑定讞。

鄭男本應22日報到、發監執行，被害少女父親還特地前往士林地檢署，欲目睹他入監，但卻未見鄭男出現，直至26日傍晚5時許才由律師及10多名親友陪同，到士林地檢署報到。

據了解，鄭男向執行檢察官表示，這幾天在忙著安頓父親的生活，安頓後才放心入監服刑。他被押上囚車後，先送往台北看守所休息一晚，今天移到台北監獄執行。

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(中時電子報)