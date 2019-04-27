PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

根據2份最新民調，高雄市長韓國瑜皆穩居第一！不僅「三咖督」局面，韓坐擁44％高民調，遠勝總統蔡英文整整20個百分點；若台北市長柯文哲不參選，韓對上蔡更獲得51％、對上前行政院長賴清德也獲得50％，雙雙穩居過半。驚人民調卻讓網友表示不足為奇，因為數量可觀的海外僑胞們都還沒算到！

根據《TVBS》，在韓國瑜發表聲明後2天（4/23、4/24），最新民調如下：

韓 41 柯 25 賴 24

韓 42 柯 25 蔡 22

郭 30 柯 27 賴 24

郭 31 柯 28 蔡 22

韓 51 蔡 33

韓 50 賴 36

根據《美麗島電子報》董事長吳子嘉，在節目《關鍵時刻》所公布最新4月民調，則如下：

韓32.3 賴26.1 柯24.3

韓32.3 蔡24.3 柯24.1

驚人民調，顯見韓國瑜不受「5點聲明」與前立委蔡正元的「4000萬說」影響，「韓流」不僅穩如泰山，更有勢如破竹之態；「韓粉」不僅不離不棄，更愈挫愈勇！然而，卻有PTT網友發文：「看了T台和吳董民調，三角督的情況，韓都贏郭10趴左右。非韓不投的鐵粉有10趴，還不加海外的韓粉，數量可觀。」

日前韓國瑜赴美參訪，並在哈佛大學、史丹佛大學等世界頂尖學府演講，所到之處受到猛烈歡迎，無數僑胞高喊「台灣安全，人民有錢」、「選總統，救台灣」等口號。也有韓粉親手繪製T-Shirt做挺韓制服，80歲韓粉為從人群中見韓一眼甚至站上餐桌；也有僑胞團體表示，只要韓出戰，他們的上百人拜票大隊也將回台啟動！

如今，民調擺在眼前，韓粉振奮、韓黑崩潰！PTT網友紛紛留言：「郭台銘看來要贏韓國瑜，很有難度」、「海外挺韓後援已成立，換支持郭很難」、「個人認為李四川在高雄補選會贏，總統和高雄都不會丟」、「怎麼沒問,是韓不投的人有多少？？」「海外僑胞跟韓比較有共鳴」、「半年前，也有人說韓在高雄不會贏」、「只要韓總選上總統！高市絕對不會丟～」「李四川不需要政客捧他，高市民會看在眼裡」。

(中時電子報)