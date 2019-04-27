糖、油脂、蛋白質是人體必需的營養素，但過多恐造成三酸甘油脂、膽固醇直線上升、導致高血壓，提高心肌梗塞風險。醫師大谷義夫指出，每天1匙荏胡麻油，能改善高血壓、預防動脈硬化。還有日本節目找女星實測每天吃1匙，10天後收縮壓下降41%，血管也年輕5歲。

早安健康報導，日本呼吸器專業醫師、醫學博士大谷義夫說道，因為荏胡麻油富含Omega3脂肪酸，能妨礙三酸甘油脂合成，同時減少內臟脂肪、皮下脂肪。

大谷義夫說，荏胡麻油中也有豐富的「α-亞麻酸」，含量約60％，也就是1匙荏胡麻油等於攝取了半尾鯖魚的EPA、DHA，能幫助軟化紅血球、細胞膜，提高血管彈性、流動，改善高血壓。

日本的健康節目中，邀請藝人及兩位民眾，實測荏胡麻油功效。31歲女諧星矢代優每天吃1匙荏胡麻油，連續吃10天後，讓她的收縮壓降了41%，從213mmHg變成125mmHg，血管年齡也從32歲下降到27歲，年輕5歲。其他兩位民眾的三酸甘油脂、血壓也大幅降低。其中改善最多的是，民眾A的三酸甘油脂下降65%、民眾B的收縮壓降了18%。

然而，荏胡麻油並不耐熱，不建議加熱吃，女諧星矢代優則是將荏胡麻油淋在生魚片，能獲取更多營養素；以及和優格中一起吃，能提升風味、消除便祕。

(中時電子報)