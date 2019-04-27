有官兵26日在臉書粉絲專頁「靠北長官3.0」匿名發文，指陸軍某單位同仁鑑測發生熱傷害，所以司令下令全軍停止鑑測，違者嚴懲。(靠北長官3.0)

近日氣溫飆高，甚至出現38度高溫。有陸軍官兵按規定到體能鑑測中心進行三項體能鑑測，結果發生「熱傷害」事件。陸軍司令陳寶餘因此下令全陸軍下周停止前往鑑測站實施體能鑑測，違者嚴懲。消息一出，兩岸網友都大開嘲諷，陸軍司令部也緊急發出聲明澄清。

有官兵26日在臉書粉絲專頁「靠北長官3.0」匿名發文說「陸軍某單位同仁實施體能鑑測發生熱傷害事件，所以下週咱們司令下令全陸軍禁止去鑑測站實施體能鑑測，抓到者嚴懲。司令大人呀真不知道您的腦袋在想啥呀，什麼下週禁止鑑測，有毛用，要就今年整年停止鑑測呀，這樣才有笑果阿！」

消息傳出後，PTT八卦版網友留言「爛草莓 」、「希望以後戰爭可以選在冬天打」、「發生戰爭時，最好敵人也會暫停打仗」、「才四月底...停測?所以5-9月都得在中山室吹冷氣囉!!!」、「以前不是狂灌水 有個什麼飲水卡嗎?」、「軍隊都不軍隊了」、「軍法隨著溫度融化了」、「以後中共就找大熱天開打就好，我們的兵會熱傷害」。

大陸微博網友也笑翻「瞧瞧人家，舒服啊，果然還是宇宙第一呆灣」、「天太熱，全體放假一個月」、「這種軍隊打個屁仗」、「林黛玉軍團」、「讓不讓人活，南昌44度的時候都不放假」、「35度宣戰，是不是直接投降呢？」、「看到他們這身體素質我們就放心了」、「這還要天天嚷嚷著搞台獨？噗~」、「 哈哈哈哈哈 連大學軍訓都不如。」、「台軍司令下令，禁止解放軍夏天攻台」。

陸軍司令部也緊急發出新聞稿表示，針對網路流傳「陸軍禁止官兵至鑑測站體測」乙情，陸軍司令部26日表示，相關內容並非屬實，特予澄清說明。

陸軍司令部指出，考量時值春夏接替之際，官兵對熱適應尚未完全習慣，本軍除發佈通報，要求各單位落實熱傷害防制動態演練與自我檢查外，並要求各鑑測中心暫停鑑測一週，全面加強預防保健、種子教官擴訓、急救設備檢查等中暑防治整備，以確保官兵體能鑑測安全。

(中時電子報)