國民黨前立委蔡正元爆料高雄市長韓國瑜拿了黨主席吳敦義4000萬的競選經費，讓同黨台北市議員羅智強看不下去開槓，雙方隔空交火，羅智強今火力再度全開，砲轟蔡正元砍得不只是韓國瑜，根本就是「一桃殺五士」！

對於蔡正元指控韓國瑜拿吳敦義4000萬競選經費的指控，羅蔡兩人已在臉書相互交火，對於蔡正元一再劍指黨內同志，羅智強今在臉書再度開砲，「看了半天，蔡正元砍的不只是韓國瑜，他根本就是「一桃殺五士」！蔡正元砍韓國瑜，蔡正元砍馬英九，蔡正元砍朱立倫，蔡正元酸郭台銘，表面上蔡正元「只捧」吳敦義，這根本是高級黑的「捧殺」！

羅智強更指出，君不見，現在大家都懷疑蔡正元是吳敦義指使的！讓吳敦義昨天回答記者提問時，左右為難！「我要問的是，蔡正元，國民黨最有實力、最有能力帶領國民黨重返執政的五個太陽，你全部張弓狂射，你以為你是后羿？還是民進黨側翼？不把國民黨整到，你不滿意是吧」？

(中時電子報)