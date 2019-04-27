許志安和黃心穎激吻影片曝光後，雙雙成了眾矢之的，黃心穎雖在IG向男友馬國明和外界致歉，卻獨漏最應該道歉的鄭秀文，讓網友痛批不知悔改，甚至還傳出「陰謀論」，對此資深音樂人許常德表示：「如果跟鄭秀文道歉，不就是法律證據嗎」？

許常德開直播談論許志安出軌一事，他認為鄭秀文事後選擇原諒，但背後或許隱藏許多「可能」，不論最後兩人是否會攜手走下去，但就目前而言對她自己是最有利，此外鄭秀文的決定絕對是經過審慎思考，對於許志安和黃心穎遭千夫所指，他表示外界應該用更進步的態度看待此事，而不是無謂漫罵，畢竟婚姻和愛情出現這種情況很普遍，只是剛好他們是公眾人物才被無限放大。

許常德影片。(圖/許常德臉書)

此外許常德強調若只是膚淺討論這件事，等於錯過機會去思考，未來若不幸相同事情發生在自己身上，屆時絕對是沒有任何招架能力，對於有人認為整起事件只針對黃心穎，似乎顯得不公平，他則表示敢去做就要承擔最壞的後果。

(中時電子報)