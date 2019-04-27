楊伊湄更新近況，透露將重回職場。(圖／翻攝自楊伊湄臉書)

「台大十三姬」之一的前主播楊伊湄，因大學時代言線上遊戲扮演性感「蜘蛛精」爆紅，之後進入新聞圈，更被封為「鄉民女神」，不過卻因陷入失言風波，卸下主播光環，一度患憂鬱症，消失幕前近2年，她也在臉書曝光近況，宣告「做了一個重大決定」。

楊伊湄因一句「鄉民很好操弄」，加上不少負面新聞，讓她一度患憂鬱症，更離開主播台，淡出大眾視線，近2年來幾乎消失幕前和社群平台，26日她終於在臉書發文，「說來也是慚愧」，透露躲藏自己期間，雖也有接零星案子，或協助友人的產業、在海外做管理工作，但忙了一圈，「卻好像還是跟我生存的這個世界失去了連結感。於是，漸漸地，臉書不開，信箱沒有動力回覆，因為我都不知道自己到底何去何從、找不到自己的定位，更不知道要如何去跟人互動。」

但日前楊伊湄才過32歲生日，收到不少粉絲的祝福和真摯關懷，「讓我知道自己曾經讓人感覺這麼好」，收到震撼的她，決定不該再迷網，於是在生日前夕「做了一個重大決定」，她重新回職場上班，作為給自己的生日禮物。

雖然不是媒體業，但仍要做的是溝通和傳播，和她的專業領域有重疊，她也在努力學習中，「想告訴大家，我很好喔，謝謝你們。」她也向一直被她忽略訊息的朋友道歉，「謝謝你們沒有忘記我，是我當時不成熟、還沒準備好，對不起。」

而網友也發現，楊伊湄近照瘦了不少，直呼「太瘦了，快變紙片人」、「天呀，怎瘦成這樣」，提醒她要多吃飯，看到不少關心她的粉絲，楊伊湄也留言回覆：「謝謝你們，真的，雖然現在剛做完根管治療臉都是麻的，但是很感動，心非常暖。」

(中時電子報)