貓奴眼中的主子，在澳洲竟然成了頭號公敵？由於澳洲野貓氾濫，已成為當地本土物種最大的單一威脅，對此澳洲政府希望在2020年前撲殺200萬隻野貓，昆士蘭省一個議會更決定祭出每個貓頭懸賞7美元（約台幣217元），然而此政策已經遭到動保團體抨擊殘忍。

由於澳洲野貓氾濫，已成為當地本土物種最大的單一威脅，對此澳洲政府希望在2020年前撲殺200萬隻野貓。

據美國有線新聞網（CNN）報導，野貓為何引來澳洲政府大力撲殺，主因在於對於澳洲本土生物的威脅。報導指出，自第一隻貓據信於17世紀抵達澳洲後，數量激增，目前貓已遍布全國的99.8％土地。雖然野貓和家貓屬相同物種，但因生在野外，被迫靠獵取其他動物維生。

澳洲環境與能源部發言人表示，澳洲原生物種對貓而言很容易獵捕，野貓據信每天捕食平均超過100萬隻原生鳥類以及170萬隻爬蟲類。澳洲目前遭受貓威脅的物種，還包括叢尾兔鼠以及金袋狸，政府已將牠們歸類為易瀕危物種。

澳洲國家瀕危物種專員安德魯斯（Gregory Andrews）告訴雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald），自從第一隻貓被歐洲移民引進，野貓已導致據估20種哺乳動物滅絕。根據安德魯斯的說法，野貓成為了澳洲本土物種最大的單一威脅。他表示，「我們也不是因為討厭貓而這麼做，但我們必須做出選擇，以拯救我們不僅喜愛、並能夠將我們定義為一個國家的動物。」

此外，據英媒《獨立報》（The Independent）27日報導，除了祭出懸賞令之外，也傳出澳洲政府準備從空灑下有毒香腸，只要野貓一口咬下，15分鐘內就會喪命。

野貓氾濫問題並不局限澳洲，在鄰近的紐西蘭也是如此。2013年紐西蘭一名經濟學家加雷思（Gareth Morgan）認為貓是「動物世界中唯一的施虐狂」，他甚至設立了「讓貓滾吧」（Cats to Go）的網站，認為如果民眾現在有養貓，等牠死了之後就不要再飼養。

(中時電子報)