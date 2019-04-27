韓粉抵鳳山 列隊喊「台灣安全 人民有錢」（中天新聞）

高雄市前鳥松里長陳清茂今（27日）在鳳山舉辦市民感受聯誼歡樂大會，力挺高雄市長韓國瑜選總統。現場再度攤商雲集，民眾熟悉的「香腸瀑布」也沒缺席，還有攤商製作三色韓國瑜存錢筒。稍早有韓粉搭遊覽車到場後，列隊大喊「台灣安全 人民有錢」，這是韓國瑜認為的下屆台灣總統的基本條件，被視為選總統口號。

高雄市長韓國瑜選前「三山造勢」每場都人氣爆棚成功打響陸戰，第一場便是在鳳山舉辦。今日在鳳山舉辦的市民感受聯誼歡樂大會，是韓粉為了力挺韓國瑜選總統，高雄市前鳥松里長陳清茂等人號召舉辦。活動從上午9點開始進行一整天。早上9:00至下午2:00園遊會，下午3:00至晚上21:00歡樂感受大會，因參加民眾踴躍，地點選在捷運鳳山西站出口，議會路光華路口。

稍早韓粉陸續抵達，有一起搭遊覽車來的韓粉，列隊大喊「台灣安全 人民有錢」的口號。現場也充滿與韓國瑜有關的文創小物，還有攤商製做韓國瑜存錢筒。陳清茂並在臉書透露，今天的神秘嘉賓是女生哦!

(中時電子報)