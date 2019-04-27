日本首相安倍晉三27日在美國華盛頓與美國總統川普舉行近2小時的會談，安倍會談後向媒體表示，他在會談中表明，接下來會自己面對北韓領導人金正恩，力求解決綁架問題，川普表示將全面協助。兩人也針對加速美日貿易談判達成共識。

安倍表示，「與川普總統深入討論了今後有關朝鮮半島無核化的進程以及推動方法。日本也決心要在朝鮮半島無核化問題上扮演積極的角色。」

有關日人關心的綁架問題，安倍表示，「聽取了日前在河內舉行的美朝會談之詳細說明，接下來我會自己面對金正恩，力求解決綁架問題。川普總統表示，『將全面協助』」。

針對美日新貿易談判，安倍表示，「兩人一致同意，將加速經濟再生大臣茂木敏充及美國貿易代表萊特海澤的談判，希望基於去年9月的美日聯合聲明，使美日貿易談判對兩國都有利」。

川普在會談中對貿易問題表示不滿，並指美國對日本產汽車沒有課徵關稅，希望日本能撤除對美國進口農產品的關稅。安倍則提出反論指出，川普上台後，日本企業已對美國投資了230億美元。而且日本並沒有向美國汽車車課徵間接稅，美國對日本車則課徵2.5％的間接稅。

安倍向媒體表示，「美日的經濟關係確實有貿易上的不平衡，但包括日本汽車產業在內都正在進行各種投資，創造許多工作機會，因此也獲得了理解不是嗎？我說： 『一同推動雙贏的談判』，川普總統也很用力地點頭表示贊同」。

安倍說：「平成僅剩短短幾天，下個月就開始令和時代了，日本將迎接川普總統夫婦成為第1位國賓，希望能向全世界展現，即使是令和時代美日也要在堅固的情誼上，一同攜手合作面對國際社會的各種課題」。

(中時 )