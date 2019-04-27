氣象局表示，今（27）日受到東北風影響，北部及東半部局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。明天至下周二（30日）東北風減弱，明天先為轉偏東風，下周一再轉偏南風，氣溫逐日上升，回到夏季型天氣型態，距海岸稍遠的內陸或盆地、縱谷，高溫將再度上看攝氏34、35度。降雨方面，明日迎風面的東半部有小範圍短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫陣雨。

進入5月後，下周三（1日）、下周四受鋒面影響，天氣再轉為不穩定，各地皆有短暫陣雨或雷雨，尤其西半部及東北部地區更需留意；隨著明顯降雨，各地的氣溫也會下降，稍微轉涼。

氣象專家吳德榮也在個人專欄指出，周日至下周二因鋒面遠離，天氣好轉，氣溫逐日回升；午後有局部陣雨或雷雨的機率，主要在山區發展並擴及東半部，西半部平地機率較低。下周三、四受到另一波鋒面影響，各地雲量增多，轉為有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫略降。下周五鋒面南移至巴士海峽，南部、中部及東半部仍有局部陣雨機率，北台灣天氣好轉。

氣象達人彭啟明則表示，東北風的影響到周日就會結束，台灣附近迅速轉為偏南風，暖空氣再度北上，天氣型態也恢復夏季型，上午各地大致為多雲到晴，午後因為熱力作用，山區有熱對流發展降雨機會，前往山區活動仍要特別注意。北台灣的溫度也將顯著回升，高溫回到30度以上，其他地方高溫更可到31度至33度，各地都是熱烘烘的情況，陽光紫外線偏強，要注意防曬、防中暑。

彭啟明說，這種夏季型天氣預估會持續到下周二、下周三，接下來會有新的一波鋒面報到，各地轉為有陣雨或雷雨。目前看來這波鋒面結構比較完整，可能出現較大雨勢。

(中時 )