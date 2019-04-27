麻吉結婚他包57字紙條，還註明：可抵1200元，引發網友正反兩極熱議。（圖／爆料公社）

紅包裡是紙條！一名網友在臉書分享了一張照片表示，友人日前準備了一份新婚紅包，他打開一看，竟裡面竟然放了一張寫57字的紙條，文末還附上一句「此字條可抵值1200元，等我結婚時可拿來做抵用券」，引發網友正反兩極熱議。

原PO在臉書不公開社團「爆廢公社」二館發文傻眼詢問大家「不知道你們有沒有收過這樣的紅包？」原來，紙條上清楚寫著「兄弟，首先恭喜你新婚快樂！最近實在手頭太緊，湊不齊禮盒，在此給你打一條子。」，更讓新郎傻眼的是，紙條結尾竟寫著「此字條，可抵值1200元，等我結婚時可拿來做抵用券使用」，讓他看完差點昏倒。

許多網友看完留言笑說「哇靠這真的絕了，萬一對方一直不結婚怎麼辦」、「一張紙看盡兄弟情」、「情和義，值千金」、「蠻實用的，下次抵用，哈哈」。

也有人認為「兄弟的祝福是無價的，每個人都有困難的時候，就當請他喝個喜酒嘛」、「換個角度想，你兄弟寧願丟臉也要出席，也不介意你下次回禮用字條，看來是真兄弟」、「友情無價，不是1200可以衡量的」、「我會慚愧怎麼讓朋友拉下面子」、「是真兄弟不用包，我寧要人來，不要只來包錢」。

(中時電子報)