PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

鴻海集團董事長郭台銘在高雄市長韓國瑜自美返程中，投下「媽祖託夢」參選震撼彈！然最新民調出爐，韓竟再創新高！就算「三咖督」，韓仍居44％高民調，遠勝總統蔡英文20％；若台北市長柯文哲不參選，韓對上蔡更獲51％、對上前行政院長賴清德也獲50％。面對郭「韓流」竟穩如泰山；網友質疑，月薪低、年輕人與偏綠人，是不會投郭的！

PTT網友發《[討論] 郭董是不是過譽了？》一文，表示：「台灣人對有錢人向來又愛又恨既仇富又崇拜有錢人，認為有錢=無所不能。身為全台首富，照理來說應該是台灣最強男人的郭董，加入國民黨初選快2個禮拜了，民調毫無起色不說，輸韓國瑜的差距越來越大。從各種客觀情勢分析，郭董都稱不上是國民黨的強棒，在網路上得靠幕僚集思廣益才能發言；接受媒體採訪，動不動就講錯話被攻擊。很多人盲信郭董會成為擊潰韓流的救世主，是不是只是單純對有錢人的羨慕與崇拜而已？」

文章一出，有網友留言提出3大質疑：「月收2,30k的人，會去投身家2仟億的人？2、30歲的人會去投70歲的老人？偏綠的人會去投在中國生意那麼大的人？早說郭比朱還弱,想清楚的人越來越多,郭的民調只會越來越低。」

其他網友也紛紛留言：「郭很強，但畢竟離中下階層太遠了」、「太有錢是原罪，台灣中下階層跟年輕人的票才能左右選情。不然為何韓會崛起？為何勝文會輸？政二代會被批評，相對剝奪感總會挑起敏感神經」。

(中時電子報)