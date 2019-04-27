保時捷911違規對撞大貨車 車體幾全毀 10:072019/04/27 中時 胡健森 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 保時捷超跑撞上大貨車後，車體幾乎全毀。（胡健森翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 保時捷超跑撞上大貨車後，車體幾乎全毀。（胡健森翻攝） 又一輛超跑毀在北宜公路！53歲的曹姓男子27日清晨駕駛一輛價值約700萬元的保時捷911型超跑從台北開往宜蘭，行經北宜公路57K處時，因高速違規跨越雙黃線，撞上對向車道的大貨車，導致保時捷車體幾乎全毀，曹姓駕駛雖保住一命，但仍受到腳部骨折、頭、胸部擦傷等傷勢，大貨車則是車頭底部受損，駕駛無礙，經警方酒測結果，雙方皆無酒駕。 (中時 ) #大貨車 #駕駛 #保時捷 #公路 #北宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中3大車連環撞 聯結車插破公車車頭 10:592019/04/23 社會 林佳龍承諾公路客運凍漲 以補助降低業者負擔 19:272019/04/23 生活 520前繳納汽燃費 最高抽3萬 21:472019/04/23 財經 凍漲鐵公路票價 交部祭補貼 04:102019/04/24 生活新聞 捷運蘆洲站外死亡車禍 騎士命喪砂石車下 11:062019/04/24 社會 台灣高鐵攜手中科院 打造新式列車駕駛模擬機 17:332019/04/24 財經 百麗新船「藍鵲」到港 5月起開駛藍色公路 19:162019/04/24 財經 高鐵攜手中科院 打造駕駛模擬機 04:102019/04/25 地方新聞 張家界玻璃橋 上演人體懸浮魔幻秀 13:102019/04/25 兩岸 斯圖加特網賽》淑薇style遭識破 不敵世界球后 21:362019/04/25 體育 社會熱門新聞 一場1200萬元的車禍 賓士車主PO網自嘲「完勝演出」 - 社會 小姨子在家餵奶 姊夫凍未條竟撲上去gg - 社會 性侵混血少女 林依晨前男友終入獄 - 社會 人妻「料理」小三！當街撒辣椒粉、魚露 - 社會 「夫妻船」傳噩耗 船長妻落海溺斃 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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