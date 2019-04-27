保時捷超跑撞上大貨車後，車體幾乎全毀。（胡健森翻攝）

又一輛超跑毀在北宜公路！53歲的曹姓男子27日清晨駕駛一輛價值約700萬元的保時捷911型超跑從台北開往宜蘭，行經北宜公路57K處時，因高速違規跨越雙黃線，撞上對向車道的大貨車，導致保時捷車體幾乎全毀，曹姓駕駛雖保住一命，但仍受到腳部骨折、頭、胸部擦傷等傷勢，大貨車則是車頭底部受損，駕駛無礙，經警方酒測結果，雙方皆無酒駕。

(中時 )