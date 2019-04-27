就在勇士還在爭搶3連霸同時，杜蘭特離開勇士傳聞卻沒停過！《ESPN》記者貝格利27日爆料，目前聯盟內部已經形成一種強烈共識，就是杜蘭特今年夏天加盟尼克，更放話，「杜蘭特今夏簽約尼克，比在曼哈頓找停車位更容易！」

根據貝格利目前收到消息，包含一些杜蘭特前隊友或勇士現任隊友都已認定，杜蘭特將於今年休兵期間，以自由球員身份離開勇士，然後加盟尼克，更有一名頂級經紀人告訴貝格利，KD前往尼克是既定事實，「只差在正式合約上簽字。」

因為尼克目前已經清出足夠薪資空間，至少可以招募兩名頂級球星，所以杜蘭特與塞爾提克後衛厄文的名字，始終都跟尼克牽扯在一起，加上尼克在今年選秀會上擁有14％狀元籤機率，或許能把「詹皇接班人」錫恩威廉森選入陣中。

只是杜蘭特都不只一次對外宣告，當前只想專注在打球與爭冠上面，暫時不去考慮今年夏天的動向，更對媒體持續散布謠言相當不滿，可惜這些越來越肯定的離隊爆料，仍然層出不窮出現，也讓杜蘭特的心情不受到影響都很困難。

(中時電子報)