5點聲明後...韓國瑜民調「勝郭12%」仍穩居第一

美麗島電子報吳子嘉26日晚間在政論節目公布美麗島電子報最新的4月國政民調，不論民進黨推誰，或是台北市長柯文哲出馬，高雄市長韓國瑜仍居於第一，但這份民調最引人注目之處，是鴻海董事長郭台銘民調竟狂瀉10%！對此，宅神朱學恒指出，這是一場權貴VS.草包內戰，因為郭台銘站在民意對立面，支持度當然大幅滑落。

吳子嘉26日在在資深媒體人劉寶傑主持的政論節目中，公布最新的4月國政民調顯示，韓國瑜32.3％賴清德26.1％柯文哲24.3％；韓國瑜32.3％蔡英文24.3％柯文哲24.1％。韓國瑜都遙遙領先。

而郭台銘民調則是大幅滑落，結果顯示，郭台銘23.0％賴清德26.2％柯文哲28.2％；郭台銘23.1％蔡英文25.5％柯文哲26.4％。但對比之前郭台銘宣布參選，美麗島所做出的民調，郭台銘32.2％賴清德28.1％柯文哲23.4％；郭台銘34.1％蔡英文24.7％柯文哲24.3％。郭台銘支持度下滑10%。

對此，朱學恒表示，美麗島民調這份民調背後顯示的是，郭台銘是在這次國民黨內鬥中，因被推向韓國瑜的對立面，造成民調狂瀉，受創最深，成為最嚴重的受害者。

朱學恒再表示，過去韓國瑜所代表的就是「地氣跟民心」，但是這次整個國民黨內鬥狀況出來後，韓國瑜因為國民黨內鬥而受累，對國民黨更傷的是，過去為人所詬病的政治協商和權貴是否又會重現，失望的支持者會因此拒絕支持背後所代表權貴的候選者，而這些權貴就是前總統馬英九、前行政院長連戰和前台北市長郝龍斌為首的勢力。

朱學恒指出，這次內鬥是權貴VS.草包之戰，也把國民黨一路推回2016年換柱爭議。當初國民黨黨內權貴是如何粗魯的扯下前行政院副院長洪秀柱，讓支持者失望到寧可不投票，也不要讓國民黨權貴獲得實踐野心的機會！所以郭台銘就倒霉了！郭不是權貴，但當大家看到郭背後的支持力量，郭台銘民調也就會下滑。

(中時電子報)