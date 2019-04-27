在韓版《流星花園》闖出名號的韓國女星張紫妍，因為無法忍受公司「潛規則」，2008年在家中上吊輕生，雖然政府承諾延長調查期限，但並無明顯進展，不過SBS電視台宣稱取得張紫妍生前錄音檔，將於今天在節目《想知道那個》播出。
張紫妍演藝事業正要起步時，竟遭經紀公司安排陪酒、提供性服務， 對象包括高官政要、媒體高層等政商名流，不僅一天要「性招待」逾10人，更遭灌毒品等放鬆藥品，還被逼做結紮手術，方便讓權貴們恣意擺佈，對此SBS電視台節目《想知道那個》，宣稱取得張紫妍生前錄音檔，預告中她表示：「金社長說了很多大話和玩笑話，現在連藥都救不了我，要殺就殺吧！我一點也不留戀」，似乎已對人生毫無眷戀。
至於師妹尹智吳曾公開表示，目擊張紫妍被迫陪酒猥褻，一度被外界砲轟想紅才這樣說，但她為了自清表示願意出庭作證，此外該節目製作單位也取得當初張紫妍簽的經紀合約，希望揭露出更多不為人知的真相。
(中時電子報)
#張紫妍
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