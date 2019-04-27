農委會與歐盟植物品種保護局（CPVO）已簽署協議，未來將可相互採認蝴蝶蘭品種檢定報告。如此一來，不僅能大幅減低育種者申請歐盟蝴蝶蘭品種權的費用，以及縮短申請案的審查時間。對於強化雙方品種保護及產業布局，共創「蘭海」商機也很有幫助。

農委會表示，台灣蘭花育種實力馳名國際，生產種苗行銷80幾個國家，去年外銷蝴蝶蘭7393萬株，金額1.5億美元，占花卉外銷金額69％，已成為台灣旗艦農產品。歐洲也是全球最大蘭花市場，年消費蝴蝶蘭約1.5億盆，許多種苗來自台灣，去年有2千萬株，是台灣重要的品種交易市場。

農糧署進一步說明，植物品種權是「屬地主義」，歐盟為台灣主要外銷市場之一，但申請歐盟品種權因耗時及費用高，目前申請案件僅156件。而這次台歐（CPVO）雙方經簽署互相採認蝴蝶蘭品種性狀檢定報告書，取得台灣品種權者的案件，申請歐盟蝴蝶蘭品種權時附上我方檢定報告書，即可減少實質審查費用。

另外，只需再提送5株蝴蝶蘭開花株至荷蘭Naktuinbouw檢定單位檢定，可大幅縮短檢定時間約1年，有利於強化雙方育種與種苗生產的合作關係，進而帶動雙邊的花卉貿易。

農委會強調，未來將依據這一案例，加速與歐盟（CPVO）及其他國家洽商，相互採認其他蘭花品種性狀檢定報告；以爭取縮短台灣優良育種成果取得當地品種權的時間，協助開拓海外花卉市場。

(中時 )