今天是媽祖誕辰，總統蔡英文一早就有連續兩場拜廟行程，祈求媽祖保佑。蔡總統也說，身為總統，她會跟隨媽祖精神，守護國家安居樂業，團結讓國家更好。

蔡總統今早分別參拜松山慈祐宮與北投慈后宮，蔡總統在慈祐宮致詞表示，媽祖是台灣民間重要信仰， 民間有「三月瘋媽祖」的說法，今年她參與了大甲媽起駕進香、白沙屯出巡也走一段路程，看到信眾沿途送水食物交通，展現台灣人民無私奉獻、團結一致的精神。

蔡總統說，慈祐宮黑面媽祖保佑地方200年，感謝慈祐宮保佑地方之餘，熱心從事公益事業，非常高興今天在這跟信眾一起慶祝媽祖聖誕，希望媽祖繼續照顧台灣，「身為總統，我也會跟隨媽祖精神 ，守護國家安居樂業，團結讓國家更好。」

蔡總統離去時，受到熱情支持民眾包圍，並高喊：「蔡總統加油」。媒體詢問前行政院長賴清德「搓圓仔湯」的控訴，蔡總統並未回應即在隨扈簇擁下離去。

(中時 )