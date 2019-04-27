國民黨主席吳敦義與王金平27日同台出席土城的新北國際佛誕文化節親子健行活動，兩人難得同台出席公開活動，台上互動熱絡，不過台下被問到是否聊到初選全民調制度問題，王說會再跟主席見面坐下來好好談；吳則說，這是中常會決定的事，怎能隨意改變，不過他認為還是應該跟所有意願參加初選的人溝通過以後比較好，包括下禮拜跟高雄市長韓國瑜見面，都會好好商量討論。

對於另名表態參選的朱立倫認為要見就一起見，王金平表示沒有意見，稍早有跟主席在公祭場合比鄰而坐，只要吳主席安排，他都會去，對於初選制度，他尊重中常會，在今天這些公開場合不適合談初選，他目前還沒跟主席約好，但之後見面再坐下來靜下心好好談，他也說，國民黨沒有團結怎麼贏選舉。

吳敦義則說，他還沒有跟王金平約好哪一天見面，兩人見面只有稍微減短幾句談論，對全民調一事，吳敦義強調，這是中常會決定的事，「我們怎能隨意改變」，中常會是決策機構，當天絕大多數都贊同全民調，但他還是覺得應該跟所有意願參加初選的人溝通過以後比較好，下禮拜跟韓市長見面 會商量。

(中時 )