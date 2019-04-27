白色轎車與救護車相撞後，又衝路路旁店家，導致店家擺放在門口的攤子都被撞受損。（林欣儀翻攝）

台中市深夜不平靜！一部準備到醫院載送病患的民間救護車，27日清晨4時許、行經大里區益民路、大明路口時，與蕭姓男子駕駛的小轎車相撞，之後小轎車因衝撞力道強調、又滑向路旁，撞壞店家門前的攤子雨停在路旁的機車，所幸2名駕駛都只有輕傷，送醫後無礙。

這起車禍發生在27日清晨4時許，警方調查，洪姓男子（39歲）駕駛的救護車行駛在益民路往東榮路方向、正準備前往醫院載病患，而蕭姓男子（36歲）駕駛的白色轎車則從大明路往中興路方向行駛，2部車疑因行經路口未減速，在益民路、東榮路口相撞。

受強大碰撞力道影響，救護車失控又撞向路旁的水泥柱、還波及一部停放在路邊的休旅車；白色轎車則在撞擊後滑向對向路旁、賣粥的店面，導致店家擺放在門外的攤子、機車兜售毀損。所幸車內人員都只有輕微擦傷，經送醫救治後沒有生命危險。

警方表示，因該路口夜間號誌為閃黃燈，沒有闖紅燈的違規問題，2名駕駛也未飲酒，將進一步釐清車禍發生原因。

(中時 )