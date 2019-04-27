適逢媽祖聖誕，新北市長侯友宜27日上午前往板橋慈惠宮參拜、致贈「聖德參天」匾額。（葉書宏攝）

適逢媽祖聖誕，新北市長侯友宜27日上午前往板橋慈惠宮參拜、致贈「聖德參天」匾額。（葉書宏攝）

適逢媽祖聖誕，新北市各媽祖廟祝壽、遶境人潮不斷，熱鬧滾滾。市長侯友宜、副市長謝政達27日上午分別前往板橋慈惠宮、三重義天宮向媽祖參拜祝壽，並各致贈「聖德參天」匾額，感念廟方秉持媽祖慈悲濟世的精神，長期為地方無私奉獻。

侯友宜表示，板橋慈惠宮建廟160多年，是地方重要信仰中心，「每年農曆3月23日媽祖生」，慈惠宮都舉辦出巡遶境、躦轎腳等活動。市長說，他也會秉持「媽祖精神」，帶領市府團隊拚市政，持續守護家園、守護市民。

民政局長柯慶忠表示，新北市主祀、副祀媽祖的廟宇多達346間，高居諸神明信仰第3名，僅次於土地公及觀音菩薩信仰。今媽祖聖誕，各區媽祖廟擠滿祝壽、躦轎腳人潮，還有媽祖廟特別用做公益來為媽祖祝壽，也為新北注入一股暖流。

民政局指出，慈惠宮「板橋媽」每年聖誕上午都會車巡板橋市區，下午步巡慈惠宮附近的留侯、流芳、赤松、黃石、挹秀、湳興、新興及光榮8個里，為居民祈福，沿途信眾虔誠膜拜非常熱鬧；晚上並開放民眾躦轎腳，發放限量發財金1000份。

另外，三重義天宮全日提供近2000斤之油飯、湯圓、湯麵、米粉湯等福食讓信眾吃平安，並捐贈市立醫院三重分院市價120萬元之護理床45床，及市府家外安置計畫20萬元、三重光榮國中籃球比賽經費35萬9800元等，彰顯媽祖德澤愛民之慈悲。

金包里慈護宮發放2400顆壽桃，同時捐贈6000斤平安米給北海岸地區弱勢民眾，晚上還有卡啦OK歡唱，與信眾一起歡渡媽祖聖誕。

(中時 )