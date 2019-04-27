前立委蔡正元臉書爆料，國民黨主席吳敦義為高雄市長韓國瑜募款4000萬競選高雄市長，吳敦義27日表示，選舉時黨借錢給候選人很正常，最多曾借出4500萬元，不過他不經手現金與支票，不可能知道哪位候選人向黨中央借多少錢，或經由他向地方拜託，而募款到多少，未正面回應。

前立委蔡正元臉書爆料，國民黨主席吳敦義為高雄市長韓國瑜募款4000萬，做為競選高雄市長經費，但韓國瑜卻忘恩負義，引發韓國瑜大動作反嗆如果有，要辭掉高雄市長。

吳敦義27日出席活動時受訪表示，對每個縣市長他能找到當地朋友給縣市長捐錢，有的5萬、10萬、20萬，也有幾十萬 ，但他都不經手，這是他數十年來的基本習慣原則。

不過吳敦義說，每個月最大宗曾經借過4000多萬是真的，以前都3500萬、3000萬，最多4500萬，有時候選舉到了會借多一點點，但因為從沒有經手任何現金、支票，不會知道別人經過他拜託後捐了多少，他沒有統計。

用市長職位作擔保！韓國瑜駁「四千萬說」怒轟蔡正元

(中時 )