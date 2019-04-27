在一片瘋媽祖的浪潮中, 時報金犢獎全球校園創意分享會走進雲林虎尾科技大學, 本次活動由雲林縣政府新聞處指導，旺旺中時媒體集團及虎尾科技大學主辦，針對媽祖文創主題特別邀請到雲林縣副縣長謝淑亞、雲林縣新聞處處長周柏吟、虎尾科技大學副校長楊達立以及雲林縣朝天宮董事長蔡咏锝一起和同學們分享【瘋媽祖．飆創意】。

雲林縣副縣長謝淑亞/圖 旺旺中時文化傳媒

雲林縣副縣長謝淑亞表示，雲林是臺灣宗教聖地，雲林擁有非常豐富的媽祖信仰底蘊。如果要在媽祖身上找點子、飆創意，理所當然應該來雲林這塊寶地，雲林縣更應當成為媽祖文創的領航者，以及人才與創作的基地。因此，縣政府十分歡迎各地的朋友來雲林感受宗教文化的熱情與虔誠、來發掘屬於媽祖信仰的瑰寶，讓媽祖信仰融入生活與創意中，保佑大家平安也能時時撫慰人心。

虎尾科技大學副校長楊達立/圖 旺旺中時文化傳媒

虎尾科技大學副校長楊達立致詞時特別感謝時報金犢獎每年都到虎尾科技大學做創意分享會，他在雲林這20年, 每年媽祖的活動都吸引數萬民眾參與，今年難得有以媽祖文創的主題加入金犢獎，再加上今年首推出的AR/VR比賽項目，對多媒體設計系來說這是我們的強項，希望相關系所的師生都能參與爭取殊榮，並藉創意發揚媽祖文化。

雲林縣府新聞處處長周柏吟/圖 旺旺中時文化傳媒

力促金犢獎媽祖文創設計大賽來雲林的縣府新聞處處長周柏吟表示，雲林是臺灣宗教與媽祖信仰的原鄉，因此在這塊土地上有非常多的媽祖故事與文化元素值得被發現、被創作。他說今天這場分享會是雲林推廣媽祖文化的起點，希望有興趣的青年學子與鄉親朋友都能發揮創意與熱情投入媽祖文創的行列，成為媽祖文創上場的推手，也讓自己透過參加創意大賽而站在更大的舞台上發光發熱。

雲林縣朝天宮董事長/圖 旺旺中時文化傳媒

朝天宮董事長針對除了跟大家分享到各地走訪的見聞及參與媽祖文創的經驗外，為鼓勵大家投入比賽，當場允諾加碼贈送媽祖文創主題台灣區學生組第一名純金媽祖像一尊，社會組及觀摩組第一名則提供銀製媽祖像一座，可謂誠意十足。

dothink2C數位行銷公司董事長張怡琪/圖 旺旺中時文化傳媒

本次分享會同時邀請在廣告界30年，現任dothink2C數位行銷公司張怡琪來與大家進行創意演講，以”創意不一樣”分享創意可以更多元，更有樂趣去表現，現場同學也能感受到快樂氛圍，笑聲滿堂。而來自兩岸雙創大賽創客導師黎明杰及米菲多媒體專業講師朱傳睿來分享專業經驗與教學MAKAR AR/VR之運用，這也讓首屆媽祖文創設計大賽更具想像與亮點。

而今年金犢獎命題策略單, 題型多元, 有設計科系同學們擅長的廣告設計項, 也有文創主題項目、VIS視覺識別系統設計、雕塑及藝術等, 而在互聯網日新月異發展趨勢下, 企業出題項目還包括了APP內容設計、電子商務項以及AR/VR應用項, 讓金犢獎創意別於以往有更大的發揮空間。

文創業者「COA文創精品館」/圖 旺旺中時文化傳媒

當地文創業者「COA文創精品館」也在現場展示眾多極具特色的媽祖文創商品，吸引許多來賓及師生的目光而聚集圍觀，負責人蘇建豪表示從事文創產業迄今16年，從興趣所致到專注投入媽祖文創商品的設計及推廣，必須不斷精進推陳出新，而過程最深的體會就是媽祖給予世人心靈安定和向善信仰的力量。

第二十八屆時報金犢獎共計十六個品牌命題策略單，包括旺旺集團、旺台基金會、旺舖、醒吾科技大學、學甲慈濟宮、湄洲媽祖文創設計大賽、永和豆漿、掌閱、智利櫻桃、崑崙關、統帥家電、平潭創新創業大賽、成都城市形象，MARKA AR/VR設計等，所有完整資訊請至金犢獎官網查詢。

(中時電子報)